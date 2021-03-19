Малый бизнес настроен на развитие

Фото: Александр Полупанов

Как субъектам малого и среднего бизнеса получить качественную информационную поддержку, в чем особенности местного медиа-пространства и почему не надо бояться звонков от журналистов? Ответы на эти вопросы искали участники круглого стола «Власть, бизнес, СМИ: новые механизмы взаимодействия», который 16 марта прошел на площадке Центра «Мой бизнес» в Воронеже.

Представители ведущих СМИ региона и руководители предприятий малого и среднего бизнеса обменялись опытом взаимодействия, пожеланиями друг к другу, а также обсудили новые экономические условия, обусловленные пандемией коронавируса.

– Думаю, нам удалось собрать интересную коммуникационную площадку. Время пандемии показало, как для наших предпринимателей важна информационная поддержка. Она и сегодня, в период ослабления ограничительных мер, напрямую влияет на продвижение товаров и услуг, – подчеркнул директор Центра «Мой бизнес» в Воронеже Андрей Демидов. – Предпринимателям важно создание положительного образа и нужна прямая связь со СМИ, чтобы выстраивать диалог и с потенциальными клиентами, и с обществом, и с властью.

С этими тезисами согласились присутствовавшие на мероприятии предприниматели. У каждого спикера была возможность поделиться своим мнением о мерах поддержки, обозначить острый вопрос или рассказать об опыте взаимодействия с медиа.

Так, руководитель компании «Стерх» Андрей Суверин обратил внимание на потребность компаний в обучении сотрудников.

– В период самоизоляции доход у многих предпринимателей снизился. Соответственно, они начали сокращать затраты по всем направлениям, которые не являются критическими для деятельности. Кто-то сократил затраты на рекламу, а многие сократили бюджеты на обучение персонала. В то же время тема сервиса и технологий обслуживания остается актуальной. Обучение сотрудников для предприятий малого и среднего бизнеса сейчас было бы хорошей мерой поддержки, – отметил Андрей Суверин.

Фото: Александр Полупанов

В свою очередь, руководитель группы компаний «Точка зрения» Станислав Слаутинский напомнил коллегам, что СМИ помогают не только при продвижении продукции, но и при защите бизнеса в конкурентных спорах.

– Когда мы выходили на рынок в соседних регионах, с местными предпринимателями возник спор по поводу нашего товарного знака. Отстоять свое право при разбирательствах в суде помогли самые первые публикации о нашей компании, размещенные тогда, когда бизнеса у оппонентов еще не было, – поделился предприниматель.

Актуальные вопросы сферы социального бизнеса подняла в своем выступлении Олеся Назарова, председатель комитета по социальному предпринимательству Торгово-промышленной палаты Воронежской области, гендиректор группы компаний «Здоровый ребенок». В частности, спикер указала на сложности работы при несовершенном федеральном законодательстве: «В рамках 442-ФЗ в регионе работают около 80% социальных предпринимателей, но ни один из нас не может работать комфортно. То же самое касается 189-ФЗ (о соцзаказе) и 40-ФЗ».

Как прозвучало на круглом столе, предприниматели могут обратиться за поддержкой по многим направлениям. В прошлом году Центр «Мой бизнес» оказал представителям малого бизнеса порядка 7 тыс. услуг, в числе которых информационная и консультационная поддержка, помощь в сертификации, выход на рынки других регионов посредством организованных бизнес-миссий, содействие в привлечении финансирования и многое другое. Центр «Мой бизнес» содействует продвижению предпринимателей, используя различные механизмы: от обеспечения участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях до консультаций по выбору медиа. Тема круглого стола 16 марта связана с тем, что в условиях, когда «пандемия пошла на убыль» и наметилась положительная динамика восстановления бизнеса, важно понять, какой именно вектор информационной поддержки стал актуален для предпринимателей.

Фото: Александр Полупанов

Как получить внимание прессы, как предлагать темы, как наладить отношения со СМИ, предпринимателям на круглом столе рассказали генеральный директор студии «Губерния», председатель регионального Союза журналистов Зоя Грязева; начальник управления по развитию СМИ РИА «Воронеж» Денис Пырков; руководитель сетевого издания «Воронежский городской портал - 36on.ru» Денис Малеев; директор по развитию проектов в ЦЧР группы «Интерфакс» Елена Кундетова; директор агентства "АбирегPR" Илья Сахаров и многие другие. Представители прессы сделали акцент на выстраивании открытых и доверительных отношений, пояснив, что у СМИ есть свои правила работы и формирования контента, но предприниматели, обратившись с вопросом или предложив тему материала, всегда могут рассчитывать на внимание.

Для представителей прессы предприниматели являются и источниками информации, и экспертами, и потребителями контента, формируя значительную долю активной аудитории. В Воронежской области зарегистрированы 84 тыс. предпринимателей, 244 тыс. жителей области заняты в сфере МСП.

– Возможно, кого-то из представителей малого и среднего бизнеса мы пока не охватили своим вниманием, но это вопрос времени. Многие предприниматели прошли испытание пандемией и настроены на развитие. Центр «Мой бизнес» коммуницирует с профильными департаментами облправительства и использует не только федеральные, но и региональные меры поддержки бизнеса из разных отраслей. И если кто-то из предпринимателей об этом еще не знает, уверен, с помощью СМИ мы ситуацию исправим, – отметил Андрей Демидов.