Мишустин поручил расширить программу льготной ипотеки для молодых ученых

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 апреля представить предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых, а также до середины апреля — по упрощению процедуры получения жилищных сертификатов для них. Об этом сообщается в перечне поручений премьера по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область 4–5 марта.

«Минстрой и Минобрнауки должны до середины апреля представить предложения по упрощению процедуры получения жилищных сертификатов для молодых ученых… Минобрнауки, Минстрою и Минфину также поставлена задача представить предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых. Сделать это нужно до 30 апреля»,— говорится в сообщении правительства.

Также господин Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину до 15 апреля представить предложения по финансированию возведениия новых корпусов для специализированного учебно-научного центра при университете (бывшей физико-математической школы НГУ).

Отметим, что для всех россиян в прошлом году была введена программа льготной ипотеки по ставке 6,5%. Ее ввели как меру поддержки из-за пандемии COVID-19. Первоначально планировалось завершить ее 1 ноября 2020 года, однако позднее срок ее действия был продлен до 1 июля 2021-го. По итогам февраля средний показатель полной стоимости ипотечного кредита (ПСК) опустился до нового минимума 8,6% годовых.

О снижении ПСК — в материале “Ъ” «Напольная стоимость кредита».