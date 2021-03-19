В Петербурге задержали сотрудницу колледжа по подозрению во взятке

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга задержали 38-летнюю сотрудницу одного из колледжей города по подозрению во взятке в размере 100 тыс. рублей. Она незаконно сдавала в аренду помещение образовательного учреждения.

Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Как считают правоохранители, начальник отдела экономического неназванного петербургского колледжа сдавала помещение без заключения соответствующего договора, за что успела получить 100 тыс. рублей. Дело возбуждено по ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Подозреваемую заключили под стражу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по подозрению во взяточничестве задержан бывший начальник Санкт-Петербургской таможни Олег Гусев.