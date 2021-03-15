По обвинению во взяточничестве задержан бывший начальник Санкт-Петербургской таможни

Правоохранительные органы задержали бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Ему вменяют получение особо крупной взятки.

О задержании сообщает ТАСС. Задержанный Гусев доставлен в Москву для следственных действий, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Следственный комитет ходатайствовал об аресте, уточнили в пресс-службе Басманного суда Москвы, где слушается дело.

Ранее “Ъ-СПб” писал о возбуждении уголовного дела за взятку в особо крупном размере на бывшего замглавы Колпинского района Петербурга Алексея Жукова.