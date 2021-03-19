AliExpress предложил магазинам продажу товаров с нулевой комиссией

«AliExpress Россия» представил реферальную программу для продавцов, продающих свои товары через AliExpress и размещающих ссылку на свои профили или товары на сервисе. По условиям программы, если клиент магазина сделает покупку на AliExpress после перехода по ссылке от продавца, то комиссия с продажи составит 0%.

Компания предлагает размещать реферальные ссылки во «ВКонтакте», Facebook, Instagram или на собственном сайте. По словам директора по развитию «AliExpress Россия» Дмитрия Селихова, отмена комиссии призвана поддержать две категории продавцов: тех, кто работает с AliExpress как с основным каналом сбыта, а также новых продавцов, «которым нужно привлечь внимание первых покупателей, заработать отзывы и рейтинг».

AliExpress в тестовом режиме уже запускал реферальную программу в сотрудничестве с «ВКонтакте». Представленная в 2019 году функция социальной сети позволяла пользователям прикреплять ссылки на товары к публикациям и получить комиссию за каждую покупку по ссылке. В том же году Ozon позволил пользователям получать бонусы за приглашение новых пользователей. Позднее у «Яндекс.Маркета» появились инструменты, позволяющие владельцам сайтов получать комиссию с покупок по партнерским ссылкам и виджетам.

Подробнее о программах — в материале “Ъ” «Ozon подключит покупателей к продажам».