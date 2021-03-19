В школы Кузбасса поступили сообщения о минировании

Школы Кузбасса получили сигналы о минировании. Информация оказалась ложной, учреждения работают в штатном режиме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как уточняется, школы получили письма на электронную почту. «Рассылка была сделана ночью, тогда же сотрудники экстренных служб проверили здания»,— сказали в пресс-службе.

Ранее, 16 марта, в Новосибирске сотрудники правоохранительных органов обследовали гимназию №14 после сообщения об обнаружении неустановленного предмета. Оперативная группа эвакуировала из учреждения более 700 человек. Специалисты не обнаружили предметы, угрожающие жизни учеников и педагогов.

Екатерина Лукашевич