А не пора ли в Сбер?

19 марта отмечается Международный день клиента. В ходе этого праздника компании из разных сфер деятельности говорят слова благодарности всем тем, кто выбрал их товары и услуги из всего многообразия. Одна из таких компаний, с которой каждый из нас часто взаимодействует, это Сбер.

Сейчас Сбер трансформировался из банка в технологическую компанию, и в отделение Сбербанка заходят не только за кредитом, справкой, валютой или наличными. Сюда можно прийти, чтобы посмотреть новые технологии и воспользоваться различными нефинансовыми сервисами, например подключить телемедицину или купить ТВ-приставку. Мы попросили жителей Пермского края рассказать, почему они с удовольствием приходят в офисы Сбера.

Экосистема услуг на все случаи жизни

В 2021 году нефинансовые потребности клиентов стали заботой Сбера наравне с финансовыми: здесь можно экономить время и деньги. Логистика, доставка посылок и еды, подбор персонала для бизнеса, хранение и защита больших объемов данных, поездки по городу – все это и многое другое берет на себя экосистема Сбера.

Людмила Останина, 35 лет:

– Мне очень нравится, что в офисах Сбера сейчас можно не только делать переводы, платить за квартиру, открывать вклады, получать кредиты и менять валюту. Здесь сотрудники помогут оформить страховые полисы для самых разных ситуаций, отправить посылки, подключить подписки на музыку и кино, купить умные ТВ-приставки, завести новые SIM-карты.

Сотрудники Сбера всегда могут проконсультировать и по тем услугам, которые работают в онлайне. Допустим, вы хотите получать скидки на такси, доставку еды и сотовую связь – тогда вам посоветуют подключить подписку «СберПрайм». А если вам важно экономить время при поиске информации в интернете, в офисах помогут освоиться с голосовыми помощниками «Салют» – Сбер, Афина и Джой.

Новые сервисы

Если не получается подключить ТВ-приставку SberBox, выбрать подписку в Okko или решить, как потратить бонусы программы «СберСпасибо», обо всем подробно расскажут сотрудники Сбербанка. Они научат пользоваться любым сервисом экосистемы, все подключат и настроят, а если надо – порекомендуют новые.

Игорь Рассошных, 28 лет:

– А еще в Сбере можно получить знания об инвестициях. Сейчас это актуально, ведь все больше людей интересуются игрой на фондовом рынке. На рынок пришли новички, которым нелегко разобраться во всем самостоятельно, поэтому консультанты готовы обучать клиентов пользоваться новыми, сложными сервисами. Например, в онлайн-школе приложения «Сбербанк Инвестор» можно потренироваться на пробных инвестициях и освоить механику рынка под руководством консультанта.

Решение нестандартных ситуаций

В сложных юридических случаях клиенты Сбера всегда могут обратиться в банк. Допустим, сторонняя компания отказала Ивану в выплатах по каско. В отделении банка его проблемой займутся юрист и страховой агент. Они помогут правильно оформить претензию по выплатам, а оставаться ли в старой страховой компании или воспользоваться предложениями экосистемы Сбера – Иван решает сам. А пока машина ремонтируется, можно арендовать авто в «СберЛизинг». Решение тут принимается за 8 часов. Так что визит в Кунгур к родителям в ближайшие выходные Ивану отменять не придется.

Трансформация Сбера идет полным ходом. Впереди еще много свершений. В ближайшие годы Сбер станет помощником на все случаи жизни: он возьмется за решение практически любой проблемы, освободит от рутины и сэкономит время. И очевидно, что внимание к клиенту и его потребности – это основа работы Сбера.