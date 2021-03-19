На Кубани продажи подержанных автомобилей Lada выросли на 4%

В Краснодарском крае в феврале 2021 года продали 5,3 тыс. автомобилей Lada с пробегом. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат инфо».

По этому показателю Кубань заняла второе место в России с долей рынка в 5,6%. Больше всего подержанных автомобилей Lada продали в Дагестане 5,4 тыс. В тройку лидеров также вошел Башкортостан – 3,8 тыс. Общий объем продаж в России в феврале 2021 года составил 95,3 тыс. автомобилей – на 2,4% меньше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями стали ВАЗ-2114, Lada Priora и Lada Granta.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, В Краснодарском крае в январе 2021 года продали 824 автомобиля Lada. Это на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин