В Магнитогорске при участии ПАО «ММК» последовательно улучшается городская экология

Росгидромет (входит в структуру Министерства природных ресурсов и экологии России) 17 марта опубликовал результаты ежегодной оценки качества атмосферного воздуха в 12 промышленных городах РФ, включенных в федеральный проект «Чистый воздух».

Из материалов ведомства следует, что с 2017 года, когда был инициирован данный проект, Магнитогорск последовательно демонстрирует положительную динамику по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Так, в 2017 году уровень загрязнения в Магнитогорске оценивался как «очень высокий», в 2018-2019 годах – как «высокий», а по итогам 2020 года характеризуется как «повышенный».

http://www.meteorf.ru/press/news/23790/

На ММК пояснили, что, с точки зрения комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА), очень высокий уровень соответствует показателю выше 13 единиц, высокий – от 7 до 13 единиц, повышенный – от 5 до 7 единиц, а низкий – ниже 5 единиц. Если в 2017 году показатель КИЗА в Магнитогорске составил 15,2, то на конец 2020 года он снизился в два с половиной раза до уровня 6,1. По информации, опубликованной Росгидрометом, из 12 оцениваемых городов качество воздуха по итогам прошедшего года улучшилось только в трех, среди которых Магнитогорск.

По словам представителя ММК, последовательное снижение уровня загрязнения воздуха в Магнитогорске достигается, в том числе, за счет реализации масштабной экологической программы Магнитогорского металлургического комбината. Среди ключевых целей программы - обновление первого передела, внедрение наилучших доступных технологий и кардинальное снижение экологической нагрузки на окружающую среду. Инвестиции ММК в природоохранные проекты в рамках корпоративной Стратегии-2025 превысят 7 млрд долларов. Притом, что в период с 2015 по 2019 год в производственные мощности уже вложено 3,2 млрд долларов инвестиций экологической направленности.

Представитель компании добавил, что среди наиболее значимых проектов ММК, положительно повлиявших на экологическую ситуацию в городе за последние пять лет, следует отметить: ввод в эксплуатацию новой сероулавливающей установки №2; газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата №32 в электросталеплавильном цехе; систем аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменных печей №№ 1,2,6,9,10; разделительной дамбы с водопропускными устройствами (с переходом на замкнутую оборотную систему водоснабжения); и новой аглофабрики №5 (с выводом из работы морально и физически устаревшей аглофабрики №4).

На комбинате подчеркивают, что, последовательно реализуя корпоративную инициативу «Чистый воздух», ММК планирует к 2025 году снизить значение КИЗА в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что соответствует определению «чистый город».