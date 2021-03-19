ВМФ России получит три атомные подлодки до конца года

Военно-морской флот России получит в этом году три атомные подлодки: стратегическую «Князь Олег» (проект 955А) и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М), сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

«До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", атомные подводные крейсеры проекта "Ясень" "Казань" и "Новосибирск", которые строятся на предприятии "Севмаш"»,— сказал господин Евменов в интервью газете «Красная звезда».

Он также рассказал, что срок службы самых многочисленных в ВМФ России многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза. «Могу с уверенностью отметить, что эти подводные лодки станут обладателями новых характеристик по оружию и техническому оборудованию. Это повысит эффективность выполнения этими подводными лодками задач в условиях современной обстановки в Мировом океане»,— добавил Николай Евменов.

Ранее замглавы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что «Севмаш» планирует к 2027 году передать Военно-морскому флоту России 14 атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М».