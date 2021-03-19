В Орловской области ожидают очередную партию вакцины от коронавируса

22-25 марта в Орловскую область должно поступить 1,1 тыс., затем — еще 1,7 тыс. доз вакцины «Спутник V» от коронавируса. Такие данные приводит пресс-служба правительства Орловской области со ссылкой на информацию, прозвучавшую в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. К концу месяца регион планирует получить еще 7,1 тыс. доз. Ранее с просьбой поставить в Орловскую область вакцину в Минздрав обратился глава региона Андрей Клычков.

«К приему вакцины лечебные учреждения региона полностью готовы. Ежедневно в регионе проводится порядка 1,6 тыс. инъекций в целях иммунизации от коронавирусной инфекции»,— отметили в пресс-службе правительства региона.

По данным на 18 марта, в Орловскую область всего поступило почти 37 тыс. доз вакцины, первую дозу получили 29 941 человек, обоими компонентами привиты 17 906 человек.

Подробнее о старте вакцинации от коронавируса в макрорегионе — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Валерия Розбот