Суд приговорил бывших сотрудников банка «БФГ-кредит» по делу о растрате

Дорогомиловский суд в Москве вынес приговор бывшим операционистам банка «БФГ-кредит» Елене Онищенко и Марие Гречишниковой по делу о растрате около 750 млн руб., сообщил источник ТАСС. Им назначено по четыре года колонии общего режима.

«Сегодня суд приговорил Онищенко и Гречишникову к четырем годам колонии каждую с отбыванием наказания в колонии общего режима»,— сказал источник агентства. Они признаны виновными в краже в особо крупном размере (ч.4 ст.158 УК РФ), сообщила пресс-служба Дорогомиловского суда. Женщин взяли под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу.

В отношении осужденных также расследуется еще одно уголовное дело о хищении почти 3 млрд руб. у банка. «Во втором эпизоде речь идет о компании "Новая мануфактура" с номинальным директором, не имеющей активы и на которую, по данным следствия, фигурантами было выведено 2,9 млрд руб. в виде необеспеченных займов»,— уточнил источник ТАСС.

В 2016 году ЦБ лишил «БФГ-кредит» лицензии, позже его признали банкротом. Бывшие совладельцы банка Юрий Глоцер и Евгений Мафцира, председатель правления банка Павел Дойнов объявлены в международный розыск. Вместе с другими фигурантами они обвиняются в хищении около 13 млрд руб. в 2014–2016 годах с помощью выдачи сомнительных кредитов.