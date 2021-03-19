«Зенит» доиграл до непобедного

«Зенит» в важном противостоянии с «Басконией» в рамках 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, во многом определявшем его турнирные перспективы, упустил верную победу. Петербуржцы, лидировавшие почти всю игру, провалили концовку и уступили со счетом 75:79.

Из всех российских команд, выступающих в Евролиге в нынешнем сезоне, именно положение «Зенита» в концовке «регулярки» вызывает наибольший интерес. ЦСКА точно за пределы топ-8 не вывалится (интрига лишь в том, сумеют ли армейцы остаться в топ-4). «Химки» же никуда с последнего места не уйдут. А вот петербуржцы, бодро начавшие сезон, забиравшиеся по его ходу в первую тройку, входят в отрезок, исход которого во многом определит отдачу от их еврокубкового проекта. «Зенит», долгое время выезжавший на схеме, привитой команде ее главным тренером Хави Паскуалем,— с медленной, вязкой игрой в атаке, плотной защитой — буксует. Особенно ярко это проявляется в противостояниях с топ-командами. Да, в конце января «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес». Но потом последовали поражения от «Барселоны», «Милана», «Фенербахче», «Реала». А «перебивалась» команда Хави Паскуаля победами над командами попроще, такими как «Валенсия» и «Црвена Звезда». В результате петербуржцы оказались на грани вылета из топ-8. И состоявшийся в четверг матч против «Басконии», шедшей девятой, приобретал особое значение. Отметим также, что испанская команда была на подъеме — шесть побед в семи матчах.

Как казалось в начале матча, наставник гостей Душко Иванович нашел ключи к обороне «Зенита». Ничего нестандартного «Баскония» не делала, просто по возможности затрудняла игру Кевину Пангосу, через которого «Зенит» и строит атаки. Но и такой упрощенный подход вполне действовал. Да, речи о том, что «Баскония» полностью завладела преимуществом, не шло. Но в целом она смотрелась чуть солиднее. Тем удивительнее было случившееся во второй десятиминутке. Ее «Зенит» начал с рывка 19:3, в полной мере использовав и своего «ролевика» Билли Бэрона (с дистанции он вообще не промахивался), и рабочих лошадок Матеуша Понитку и Дмитрия Хвостова. В итоге «минус три» по итогам первой четверти «Зенит» превратил в солидные «плюс 13» к большому перерыву.

Это уже был задел, с которым можно было спокойно работать. Что хозяева и делали, причем без героизма. В команде Паскуаля нет ярко выраженных «спасителей», и нагрузка распределяется равномерно. Вот и в матче против «Басконии» почти все игроки «Зенита», появлявшиеся на площадке, очки набирали, вроде бы, лишая тем самым противника шанса переломить ход противостояния просто за счет давления на одного-двух исполнителей. В результате «Зениту» удавалось в целом контролировать ход матча, но, как оказалось, лишь до той поры, пока игроки команды не подустали.

Такое происходит уже не в первый раз — «Зенит» часто просаживается именно после большого перерыва. А в игре против «Басконии» провал случился чуть позже — в финальной четверти. Но несмотря на все сложности, еще за пару минут до сирены хозяева вели с отрывом в шесть очков. Однако нелепые ошибки привели к тому, что «Баскония» получила шанс на спасение и использовала его. А после трехочкового Луки Вильдосы уже гости вели три очка. В результате «Зенит» проиграл почти уже выигранный матч со счетом 75:79.

Петербуржцы, несмотря на обидную осечку, сохраняют место в топ-8. Но теперь они опережают ту же «Басконию» только по дополнительным показателям. Так что в оставшихся играх (с учетом перенесенного матча против «Панатинаикоса» «Зениту» предстоит провести еще пять игр) оступаться им уже нельзя.

Александр Петров