Правительство сверится с экспертизой

Правительство перестроит механизмы обратной связи по принимаемым им решениям. Как предполагается, будет создана структура работы с экспертным сообществом, отраслевыми ассоциациями и законодателями — управление экспертизы и планирования, экспертный совет при правительстве ждет «кадровая и организационная перезагрузка». Задача управления — интегрировать систему обратной связи в плановую работу Белого дома: сейчас фрагментированная система работы с экспертами часто приводит к обсуждению ими решений, которые уже приняты.

Как стало известно “Ъ”, в структуре аппарата правительства создается новое управление экспертизы и планирования. Предполагается, что работу управления будет курировать заместитель руководителя аппарата Белого дома Александр Грибов. Основная задача управления, по данным “Ъ”,— совершенствовать систему обратной связи Белого дома по принимаемым правительством решениям. Фактически речь идет о перестройке схемы работы правительства с общественностью, отраслевыми ассоциациями и союзами, а также законодателями.

Эта система складывалась неравномерно с конца 1990-х, Экспертный совет при правительстве — лишь последнее дополнение к многоуровневой, нескоординированной и фрагментарной сети работы правительства с внешними экспертами. Источник “Ъ” в Белом доме подтверждает, что «зачастую взаимодействие с экспертным сообществом носит формальный характер, а его представителей подключают к обсуждению уже принятых решений». Белый дом заинтересован в том, чтобы получать идеи, а не одобрение своих идей,— впрочем, институт «общественной проверки» принимаемых решений также считается важным для корректировки. О необходимости работать с экспертами в мае 2020 года говорил, обсуждая с членами наблюдательного совета АСИ Национальной социальной инициативы, президент Владимир Путин, призывая властные структуры через механизмы обратной связи «понимать, что происходит "на земле"».

Решение о создании управления и реформы модели обратной связи принимал премьер-министр Михаил Мишустин, в том числе по итогам встреч с бизнес-сообществом и НКО в рабочих поездках 2020–2021 годов по регионам. Отметим, что на новых принципах отраслевые эксперты уже привлекаются к работе пяти курируемых вице-премьерами групп в рамках Координационного центра (см. “Ъ” от 24 февраля).

В рамках создания управления предполагается «кадровая и организационная перезагрузка» экспертного совета при правительстве, который, предположительно, станет одним из основных инструментов работы в этом направлении.

«Ожидается, что изменение подходов в работе ждет также все совещательные органы при правительстве и общественные советы при министерствах»,— говорит собеседник “Ъ”.

От новой системы работы с экспертами в первую очередь ждут и собственно генерации идей для Белого дома, и экспертизы, основанной на научном подходе, правительству нужны экспертные панели, профильные социологические исследования, «семантический анализ сообщений в соцсетях». Прямой задачей нового управления в аппарате правительства станут «планирование работы по обсуждению и закреплению инициатив», а также «планирование экспертного сопровождения социально значимых инициатив правительства от идеи до нормативно-правового акта». Еще одна задача — помочь взаимодействию правительства и парламента, работе с профильными комитетами Госдумы и Совета федерации, подготовке «правительственных часов». Наконец, полагает собеседник “Ъ”, еще одна задача — активнее вовлекать экспертные и общественные структуры в достижение национальных целей развития, реализацию нацпроектов и в законотворческую деятельность.

Сама по себе мысль о рационализации работы, формально чрезвычайно обширной, но не объединенной никакими общими задачами и структурой экспертной сети Белого дома, довольно очевидна. За многие годы в России на федеральном уровне практически нет экспертов, в той или иной форме не работающих с правительством и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), эта сфера сильно «огосударствлена», но фрагментарность этой сети, отсутствие каких-либо содержательных критериев качества экспертизы и произвольность схем работы с экспертами делают ее эффективность непредсказуемой: по существу, сейчас Белый дом и ФОИВ могут быть более или менее уверены в экспертизах РАНХиГС, ВШЭ и ряда узкоспециализированных научных структур, в основном в рамках НИОКР и работы в целевых экспертных группах. Кроме этого, экспертная сеть в нынешнем виде легко подвергается внешним, в том числе лоббистским, воздействиям и зачастую видит смыслом своей работы именно это: «непартийная» экспертиза в России редка, это обычно порождает эффект «эхо-камер» при обсуждении экспертами тех или иных решений и информационно изолирует правительство от общества, создавая дополнительные риски при высоких темпах управленческих и социальных инноваций, которые достигнуты в период коронавирусной пандемии и, как полагают собеседники “Ъ” в Белом доме, «будут в постковидный период только возрастать».

Глава «Опоры России» Александр Калинин позитивно оценивает «перезагрузку» в работе правительства с экспертами. «Для решения комплексных задач, как достижение наццелей или выполнение единого плана, требуются комплексные инициативы — инициативы экономического пула экспертов, очевидно, могут решать и проблемы в здравоохранении и демографии. Сейчас же экспертная работа при разных ведомствах носит рассредоточенный и одноканальный характер, тогда как пандемия показала эффективность совместной работы»,— говорит он. В пример господин Калинин приводит опыт оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, где обрабатывались предложения бизнеса, а затем внедрялись правительством. «При этом цифровизация взаимодействия обеспечит более широкое участие экспертов в решении проблем»,— добавляет глава «Опоры».

Как отмечает секретарь Общественной палаты, председатель совета ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева при президенте РФ» Лидия Михеева, запрос на такую реформу сейчас есть, «идея, безусловно, хорошая, и нам как Общественной палате было бы интересно взаимодействовать с таким управлением экспертизы». Сейчас, поясняет она, в рамках нулевых чтений законопроектов Общественная палата направляет свою позицию в аппарат правительства, «когда-то она учитывается, когда-то не очень, но нам бы хотелось иметь уже на этой стадии возможность для диалога с разработчиками инициатив, чтобы донести позицию общества до исполнительной власти». Создание постоянно действующей площадки для такого взаимодействия, добавляет Лидия Михеева, «только пойдет всем на пользу».

Дмитрий Бутрин, Диана Галиева, Евгения Крючкова