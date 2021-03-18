Росприроднадзор заявил о нарушениях при выдаче разрешений на отстрел лисиц в Воронежской области

Комиссия Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора завершила проверку департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области в части переданных полномочий в области охоты. Речь идет о проверке, начавшейся после заявлений воронежских охотников о якобы неправомерном распределении разрешений на отстрел лисицы.

По данным управления, департамент «нарушал установленный порядок принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов». Среди обозначенных нарушений — якобы несвоевременное принятие решения о регулировании численности лисицы (не через 30 дней после получения данных о численности животных, а через девять месяцев), отсутствие подтверждающих документов для выводов о возможности вспышек бешенства. Кроме того, департамент якобы «ограничил право равного доступа» физлиц к получению разрешений: один из получивших лицензию оплатил госпошлину на день раньше, чем департамент опубликовал приказ о регулировании численности, еще двум заявителям разрешения были выданы раньше, чем они оплатили госпошлину. По итогам проверки департаменту выдано предписание об устранении нарушений.

Напомним, в феврале департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области вступил в полемику с охотниками по поводу отказов в выдаче разрешений на отстрел лисиц. Представители стрелкового клуба регионального отделения ДОСААФ обратились в Росприроднадзор, заявив, что не смогли получить разрешения, так как департамент якобы выдал лицензии на отстрел 375 животных за несколько часов после публикации соответствующего приказа. В облправительстве провели экспертизу и установили, что приказ до обращения стрелков провисел целый день. Но члены клуба провели свое расследование, согласно которому приказ был опубликован уже после раздачи лицензий.

Подробнее о конфликте вокруг разрешений на отстрел лисиц — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин