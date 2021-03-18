Норвежцы доехали до финальной перестрелки

В этот уикенд в шведском Эстерсунде состоится закрывающий биатлонный сезон этап Кубка мира. После трех финальных гонок — спринта, преследования и масс-старта — станет известно, кто победил в общем зачете серии. На данный момент на трофей у мужчин с примерно равными шансами претендуют два норвежских биатлониста — лидер последних лет десятикратный чемпион мира Йоханнес Бё и только ворвавшийся в элиту в этом сезоне Стурла Лагрейд.

В пятницу в Эстерсунде стартует заключительный этап Кубка мира. В его программу вошли три личные гонки: спринтерская, гонка преследования и масс-старт. Главная интрига связана с тем, кто займет высшую строчку в мужской классификации и завоюет самый значимый биатлонный трофей — Большой хрустальный глобус. За него будут бороться два сильно оторвавшихся от преследователей норвежца.

Один из них — победитель прошлогодней серии десятикратный чемпион мира Йоханнес Бё (на его счету 1011 очков). Другой — вошедший в основу сборной Норвегии только в этом сезоне Стурла Лагрейд (986 очков). Формально их разделяют 25 очков. Это вроде бы не так уж и мало. Для того чтобы отыграться, Лагрейду понадобилось бы выиграть во всех оставшихся гонках, а Йоханнесу Бё — во всех занять позицию не выше третьей. Вариант не слишком реальный.

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд Фото: Borut Zivulovic, Reuters

Однако есть один очень важный нюанс. В этом сезоне на фоне пандемии COVID-19 Международный союз биатлонистов (IBU) будет вычитать из общей суммы спортсменов не два, как это обычно происходит, а четыре худших результата. По одной гонке — самой худшей — у биатлонистов уже вычли. В случае с Бё это 11-е место в спринте в Ново-Место (минус 30 баллов), в случае с Лагрейдом — 22-е место в спринте в Контиолахти (минус 19). Если сегодня пришлось бы убрать еще по три худших результата у спортсменов, то из суммы Бё были бы выкинуты его 10-е место в индивидуальной гонке в Антхольце (минус 31), 9-е место в спринте в Ново-Место (минус 32) и 7-е место в масс-старте в Оберхофе (минус 36). У Лагрейда в зачет не пошли бы 18-е место в спринте в Контиолахти (минус 23), 12-е место в масс-старте в Оберхофе (минус 29), 14-место в масс-старте в Антхольце (минус 27).

Таким образом, получается, что Бё в реальности опережает Лагрейда всего на семь очков.

Вот это уже мизерная дистанция. За победу в гонке спортсмен получает 60 баллов, за второе место — 54, за третье — 48. Отрыв ликвидируется уже в пятничном спринте в том случае, скажем, если Лагрейд по итогам гонки сможет занять первое место, а Бё не поднимется выше третьего.

Оценить текущую форму спортсменов можно по выступлениям после чемпионата мира в словенской Поклюке, то есть на двух этапах Кубка мира в Ново-Место. В рамках каждого из них прошло по две личные гонки. В спринте сильнее был Лагрейд, в преследовании — Бё.

Екатерина Ремизова