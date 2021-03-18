Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем отличаются северный и южный регионы.

Вьетнам сегодня. Не могу точно сказать, когда эта страна откроется для россиян — пандемия постоянно путает карты туристических прогнозов — но есть предчувствие, что скоро. Даже интересно, кто быстрее — Вьетнам или Таиланд? У нас почему-то принято сравнивать эти страны, хотя, на мой взгляд, и та и другая прекрасны по-своему. И у каждой есть свои минусы.

Я много путешествовал по Юго-Восточной Азии. Вьетнам — одно из самых ярких впечатлений. Причем северный и южный регионы страны тоже отличаются друг от друга. И это, опять же, не означает, что на юге хуже, а на севере лучше или наоборот. Разные погода, природа, люди, традиции, кухня. Почему обязательно выяснять, кто лучше?

Северные вьетнамцы, на мой взгляд, более консервативны, закрыты, но в тоже время поэтичны и элегантны. Есть мнение, что холодные зимние погоды формируют в них свой исключительный характер. Вечерами люди здесь редко выходят на улицу, в основном проводят время в семье. На юге вьетнамцы более энергичны и склонны к компромиссу. Центр региона — Хошимин, он же бывший Сайгон. Здесь полно интересных локаций, достопримечательностей и развлечений на любой вкус. У тех, кто повидал мир, по приезде сюда складывается впечатление, что они попали в Гонконг или Сингапур, по крайней мере, трафик здесь не менее интенсивный. Кухня юга тоже более яркая, острая. Но я не могу сказать, например, где вкуснее морепродукты: и на севере, и на юге их готовят изумительно вкусно.

На юге больше жарких пляжей, а на севере — живописных гор. Южане гордятся широкой дельтой великой реки Меконг, но только на севере вы сможете увидеть волшебные скалы бухты Халонг. В тумане они словно парят над водой, и кажется иногда, что это армада инопланетных кораблей из фантастических фильмов. Но, опять же, это исключительно мое видение, оно может не совпадать с вашим. Но мы не будем их сравнивать, а просто тепло улыбнемся, вспоминая радушный Вьетнам.