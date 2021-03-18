«Не боимся мы тебя, Джо!»

По случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин встретился с населением полуострова. В ходе общения с гражданами президент обещал решить проблемы региона, а заодно и ответил Джо Байдену. Тем временем «большая семерка» выступила с общим заявлением по так называемому крымскому вопросу. Страны сообщества не намерены признавать Крым российским и отказываться от режима санкций. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что международная повестка несколько омрачает общероссийский праздник.



В семилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин встречался с общественностью полуострова в режиме видеоконференции. Президент говорил о священном долге, о важности нового субъекта и о том, как Украина все развалила, пока регион был в ее составе, оттуда только деньги выкачивали. Результат — все «в загоне» — инфраструктура, санатории и главное — водоснабжение. Сейчас это основная проблема уже российского Крыма, вот теперь приходится восстанавливать. Смысл такой — это не мы виноваты, что воды нет, а Киев. Собственно, так и есть, потому что он перекрыл водовод. Далее перешли к вопросам — здесь все в принципе обыденно.

Спасибо президенту, надо лишь здесь подправить, там улучшить и еще кое-где донастроить. Ответы тоже понятны, ситуация на личном контроле, всех услышим, спасибо за сигнал. После общения с народом глава государства провел производственное совещание так сказать по горячим следам, в частности, обещал решить так называемый «водный вопрос». И, скорее всего, он будет в итоге решен, потому что, если навалиться всей страной, то, как говорится, нет ничего не возможного.

Но, к сожалению, международные события заставляют отвлекаться от праздничной повестки. Причина известна — Джо Байден со своим вызывающим поведением. Путин вынужден комментировать все это в ответ на просьбу обеспокоенной общественности. Не волнуйтесь, президент отвечает подчеркнуто спокойным тоном, грамотно расставляя акценты. Цитировать не будем, фразы уже разошлись на цитаты и претендуют на звание исторических. Смысл такой: не боимся мы тебя, Джо, мы идем правильным курсом и с него не свернем, а ты лучше, займись собственным здоровьем, оно у тебя не очень. А кто из нас убийца, это тоже как посмотреть.

Впрочем, хочется обратить внимание еще на один фактор. Страны «большой семерки» также выступили с традиционным заявлением по случаю нашего праздника, который они считают оккупацией или аннексией. Итак, Крым в их понимании остается украинским, санкции продолжат действовать. Ко всему прочему, Россия должна признать себя стороной конфликта с Украиной в Донбассе, нужно соблюдать минские соглашения — только так можно возродить мирный процесс и так далее.

Здесь просится один большой вывод — международная повестка, опять же к сожалению, перебивает внутрироссийскую.

Приходится отвлекаться от воды, дорог и прочей инфраструктуры и отвечать на их выпады. Это еще не осажденная крепость, но что-то близкое к этому. Мы живем в прекрасной России, а вокруг нас, нет, пока что не вражеские полчища, но, скажем так, недоброжелатели. Это заставляет задуматься, почему так происходит? Почему мы одни хорошие, а они в большинстве своем плохие? Кто из нас заблуждается?

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А ведь семь лет назад Россия была членом «большой восьмерки» и готовилась принимать партнеров в постолимпийском Сочи летом 2014 года. Не случилось. Сегодня все больше кажется, что это был какой-то другой мир. С тех пор есть противостояние, и вот его очередной этап. Все это несколько омрачает праздник, даже, напротив, создает ощущение дискомфорта. Ну, ничего не поделаешь, таковы новые реалии.