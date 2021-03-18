Глава Минстроя РФ заявил о низкой аварийности на липецких теплосетях

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил Липецкую область в числе регионов со «сравнительно низким уровнем аварийности» по итогам отопительного сезона 2020-2021 года. Об этом сообщили в министерстве по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

«Минстроем России был проведен анализ положительного опыта Липецкой области по сокращению срока ликвидации аварий на сетях коммунальной инфраструктуры. Там был реализован комплекс мероприятий, позволивший определить проблемные секторы в энергетическом комплексе региона. В настоящее время на примере Липецкой области мы осуществляем сбор лучших практик, которые будут использованы при прохождении осенне-зимнего периода 2021-2022 годов. Нам всем необходимо системно работать над сокращением аварий и уменьшением времени, которое затрачивается на устранение происшествий в отрасли ЖКХ»,— сказал господин Файзуллин.

Напомним, в Липецкой области региональные власти и надзорные ведомства резко критикуют операторов теплосетевого хозяйства. Среди основных претензий — большое количество аварий.

На днях прокуратура Липецка передала в региональное управление СКР материалы проверки деятельности местного филиала «Квадры» для решения вопроса о возбуждении уголовных дел о халатности и оказании небезопасных услуг. По данным надзорного ведомства, причиной многочисленных аварий в нынешнем отопительном сезоне стали недостаточная подготовка и не реализованные в полном объеме мероприятия инвестиционной программы. Кроме того, СКР расследует уголовное дело после январской аварии, из-за которой липчане получили ожоги. А губернатор Игорь Артамонов анонсировал создание «центра защиты населения от “Квадры”» из-за «колоссального количества вопросов по платежкам». После этого, впрочем, «Квадра» и областные власти договорились о подписании «детализированного соглашения о сотрудничестве, которое определит перспективы теплоснабжения региона на ближайшие годы». По словам вице-губернатора Ильи Тузова, документ будет завизирован после окончания отопительного сезона.

Подробнее о претензиях липецких властей к «Квадре» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин