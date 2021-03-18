НБД-Банк предлагает бизнесу успешный старт

НБД-Банк предлагает предпринимателям оптимизировать свои расходы и воспользоваться специальным предложением по расчетно-кассовому обслуживанию.

С 15 марта по 30 июня 2021 года в рамках акции «Бизнес-старт» новые клиенты, у которых с даты государственной регистрации бизнеса прошло не более трех месяцев, могут открыть расчетный счет бесплатно в НБД-Банке, а также получить ряд выгодных преимуществ по обслуживанию.

«Бизнес начинается с идеи, а его работа — с открытия расчетного счета. В самом начале пути предпринимателям нужна поддержка надежного финансового партнера — с большим опытом и спектром финансовых инструментов. Расчетно-кассовое обслуживание в НБД-Банке сделает операционную работу бизнеса комфортной и легкой. Мы оказываем полный комплекс банковских услуг по РКО. Акция «Бизнес-старт» — это выгодные условия обслуживания именно тогда, когда это необходимо», — сказал начальник Управления по развитию филиальной сети ПАО «НБД-Банк» Андрей Ардабьевский.