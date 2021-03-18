В Петербурге суд отменил штраф слабослышащему за скандирование лозунгов

Санкт-Петербургский горсуд отменил штраф инвалиду по слуху Евгению Агафонову за скандирование лозунгов на оппозиционной акции протеста в поддержку политика Алексея Навального 31 января и прекратил производство по делу. Об этом сообщает «Апология протеста».

В начале февраля Красносельский районный суд города признал Евгения Агафонова виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП, назначив ему штраф 5 тыс. руб. Адвокат «Апологии протеста» Сергей Локтев сообщал: в протоколе было указано, что господин Агафонов «скандировал лозунги», хотя он из-за инвалидности лишен возможности говорить. Господин Локтев — инвалид третьей группы бессрочно по слуху. По его утверждению, он не участвовал в акции протеста, а шел в магазин. Господин Агафонов отметил, что не слышал предупреждений полиции, а в отделе полиции ему не предоставили сурдопереводчика.

Марина Царева, Санкт-Петербург