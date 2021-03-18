Кандидат в мэры Тамбова попробует в облсуде добиться признания отмены выборов незаконной

Глава тамбовской ячейки Партии роста и директор мусороперерабатывающего завода Игорь Блюм подал жалобу на решение Ленинского райсуда, отказавшего в отмене решения о его недопуске к выборам мэра областного центра, следует из картотеки суда.

Частная жалоба господина Блюма будет передана в Тамбовский областной суд 29 марта. Заявитель добивается признания незаконным решения конкурсной комиссии, которая отказала ему в участии в конкурсе по выборам мэра Тамбова. В конце января она не допустила до участия пять из семи кандидатов, среди которых был господин Блюм. В финал вышли мэр Котовска Алексей Плахотников и сотрудник центра психологической помощи «Интеграция» Андрей Толмачев. Господин Толмачев сразу отказался от участия в пользу временно исполняющего обязанности мэра Тамбова Максима Косенкова. Так как комиссия не смогла предоставить на выбор гордумы двух кандидатов, конкурс признали несостоявшимся.

Как ранее пояснял господин Блюм, комиссия отказала ему в допуске к конкурсу из-за нехватки документов. Предприниматель считает, что пакет документов был подан согласно утвержденному перечню и под расписку, а комиссия сверяла все копии с оригиналами.

Игорь Блюм обжаловал решение конкурсной комиссии в Ленинском райсуде Тамбова. Суд прекратил производство по его заявлению в связи с тем, что гордума Тамбова поменяла условия проведения конкурса: в правила было внесено уточнение, согласно которому расписка о получении документов не подтверждает факт того, что кандидат будет допущен к участию.

Напомним, руководитель местной ячейки «Родины» Максим Косенков был назначен врио мэра Тамбова после победы его партии на выборах в гордуму в сентябре прошлого года. Его назначение поддержал губернатор Александр Никитин, однако полноценно занять пост господин Косенков не может, поскольку ранее был судим за похищение человека. Сейчас региональные власти рассматривают возможность возвращения должности сити-менеджера, которую Максим Косенков сможет занять без препятствий.

Подробнее о кампании по избранию главы Тамбова — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Сергей Толмачев