«Одним из рекордсменов стал Urus»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как прошел фестиваль в текущем году.

В середине марта состоялся очередной ежегодный фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» — это мероприятие, оценка которого у разных людей, скажем так, разная. Кто-то считает, что повышать популярность природного заповедника при участии бензина и выхлопных газов — не самый экологически чистый способ. Им можно возразить, что на Байкале есть населенные пункты, до которых зимой иначе как по льду озера не добраться, так что машины тут и так ездят уже не один десяток лет. Другие скажут, что рекорды, которые устанавливаются на «Днях скорости» так же надуманы, как в Книге рекордов Гиннесса, где номинации можно, по сути дела, придумывать бесконечно. Но тут можно сказать, что мероприятие проводится в строгом соответствии с регламентами Международной и Российской автомобильных федераций.

Одним из рекордсменов нынешнего фестиваля стал суперспортивный кроссовер Urus — марка Lamborghini впервые приняла участие в «Днях скорости». Супер-SUV показал среднюю скорость 114 км/ч на мерном километре при старте с места, установив мировой рекорд в классе BI13. Уверен, большинство из нас эти цифры не впечатлят, поскольку смысл их мало понятен. Думаю, что и автопроизводителей, которых в байкальских скоростных заездах с каждым годом принимает участие все больше, интересуют не рекорды, а возможность испытать свою технику при экстремально высоких скоростях на скользкой поверхности и сделать шикарные фото и видео, которые потом не раз будут использоваться в рекламе.

Участник рекордных заездов Lamborghini Urus оснащен четырехлитровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 650 л. с. Максимальная скорость — 305 км/ч. Итальянская марка, воспользовавшись представившейся возможностью, испытала на байкальском льду модель Huracan. Этот суперкар не менее виртуозно выступил на природном ледовом полигоне, показав высочайшую производительность и безупречную управляемость.