«Вряд ли американцы будут стараться смягчить впечатление»

«Кто как обзывается, сам так и называется» — такой ответ президент Владимир Путин адресовал американскому лидеру Джо Байдену, который в интервью телеканалу ABC News согласился с журналистом, назвавшим российского лидера «убийцей». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснять, что именно имелось в виду под этими словами. Путин также пожелал своему американскому коллеге здоровья и подчеркнул, что говорит это «без иронии и без шуток». Что значит такая реакция российского лидера? Этот вопрос ведущий “Ъ FM” Марат Кашин обсудил с политологом Павлом Салиным.

— Что будет дальше? Постараются ли в Вашингтоне смягчить впечатление от слов Байдена?

— Скорее всего, нет. Если и будет желание каким-то образом смягчить впечатление от слов Байдена, то американские СМИ про это просто забудут. Сейчас американцы начнут прощупывать почву и смотреть на реакцию российских властей. Наша элита этот сигнал заметила и достаточно сильно напряглась, судя даже по заявлениям официальных лиц, я даже не имею в виду Владимира Путина. На них это произвело определенное впечатление.

— Кому тогда адресованы слова российского президента?

— Конкретным целевым группам, в том числе российской элите, которая сейчас ожидает нового пакета санкций со стороны США. Владимир Путин демонстрирует, что все под контролем и что это всего лишь оговорка, находящегося в преклонных летах и в соответствующем интеллектуальном состоянии Байдена, а не позиция американских элит.

Кроме того, есть определенная отсылка к президентству времен Трампа, когда тот считался условно агентом Кремля в Белом доме, к тому, что наши люди в американской элите остались.

Хотя, конечно, в этом есть определенные сомнения, но такой месседж нужно было транслировать российской верхушке.

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Однако со стороны Путина здесь речь идет не об обиде, а о том, конвертируются ли эти достаточно резкие слова и характеристики Байдена в какие-то конкретные политические действия. Если за этим последует жесткий санкционный и внешнеполитический курс Вашингтона в отношении Москвы — сейчас Соединенные Штаты поджимают Россию в той же Украине — то реакция будет одна, и ход возможной встречи будет соответствующим. Если эти слова так и останутся словами, то ход и стилистика возможной встречи будут совершенно другими. Москва и Кремль давно уже смотрят не на слова, а на реальные действия. И сейчас основная интрига: будут ли жесткие заявления Байдена конвертированы в соответствующий политический курс или нет? За этим сейчас будет наблюдать и Кремль, и российские элиты.

— Как вы думаете, последуют ли новые санкции за предположительное вмешательство России в американские выборы?

— Пока есть определенная идея того, что они последуют. Но жесткие санкции ожидались и в начале марта, но их не было. Сейчас возникает вопрос: будет ли ситуация развиваться «по сценарию 2018 года», когда 31 января все ждали жестких санкций, а в итоге потом все облегченно вздохнули. Но в начале апреля очень жестко прижали часть российских олигархов. Неизвестно, будет ли реализован «сценарий 2018 года», когда второй пакет санкций будет неожиданным и очень жестким. В этом сейчас заключается основная интрига.

Пока большинство наблюдателей сходятся в том, что стоит ожидать жестких ограничений.

Но, скорее всего, американцы будут приберегать и основные свои санкции до старта транзита власти в России.

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— В США уже говорили, что они бы и рады ввести ограничения против «друзей Путина» и высокопоставленных чиновников, но для этого нет никаких юридических оснований. Поэтому санкции по-прежнему будут вводиться против тех, против кого они уже ввели.

— Совершенно верно, в этом и есть смысл. Когда заявляют, что предлогом для санкций послужат какие-то возможные действия российских властей в отношении Навального, — это разговор ни о чем, потому что это происходило на российской территории. А если у американской стороны появятся доказательства того, что Россия совершала какие-то противоправные действия либо на их территории, либо в международной юрисдикции, и к этому причастны те, кого принято считать «спонсорами российского политического режима», тогда санкции последуют неизбежно. И, судя по всему, американцы сейчас находятся в процессе получения доказательств от той части нашей элиты, которая не хочет, чтобы сценарий транзита пошел по тому пути, намеченному российской властью и бенефициарами политического режима. Просто процесс этот пока еще не завершен.