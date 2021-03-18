ВТБ в Самаре продолжает наращивать бизнес

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы банка в 2020 году. По его словам, несмотря на влияние пандемии на экономику региона, банку удалось существенно улучшить основные финансовые результаты, а по некоторым направлениям обновить рекорд прошлого года. Так, продажи ипотеки достигли 15,3 млрд руб., увеличившись более чем на четверть по сравнение с предыдущим годом.



Как отметил господин Папков, возникновение нового вируса и связанные с ним ограничительные меры помогли ускорить переход многих услуг банка в цифровые каналы. Уже сегодня, не выходя из дома, можно оформить заявку на ипотеку или автокредитование. Как отметил управляющий региональным отделением ВТБ, к 2022 году клиенты-физлица смогут воспользоваться всеми без исключения услугами банка в своем смартфоне. Дистанционные сервисы ВТБ активно развивает и для предпринимателей. В прошлом году запущено новое мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» для клиентов среднего и малого бизнеса, позволяющее принимать платежи по QR-коду через Систему быстрых платежей с низкой комиссией, без карт и терминалов.

Все больше жителей и бизнес-структур региона доверяют свой капитал ВТБ. Общий портфель привлеченных средств подразделения по итогам года вырос на треть и составил 176,5 млрд руб. В 2020 году снижение ключевой ставки ЦБ, а также рост финансовой грамотности населения привел к ускоренному росту объема вложений в инвестиционные продукты. По итогам прошлого года инвестиционный портфель ВТБ в Самарской области увеличился на 62%, до 41,8 млрд руб. «На наш взгляд, эта тенденция сохранится и в наступившем году, так как пока предпосылок для резкого изменения ключевой ставки, а значит — и ставок по депозитам, на рынке нет», — подчеркнул управляющий.

В сегменте кредитования ВТБ также демонстрирует прирост как в розничном, так и в корпоративном направлении. Совокупный кредитный портфель в 2020 году увеличился на 22%, до 146 млрд руб.

Наибольшая динамика роста зафиксирована в корпоративном бизнесе: кредитный портфель по итогам года достиг 81 млрд руб., увеличившись на 26%. По словам руководителя банка, региональная команда в прошедшем году проделала огромную работу по финансированию предприятий региона в рамках программ государственной поддержки. Портфель льготных займов по ним превысил 13,5 млрд руб.

В прошлом году в фокусе внимания ВТБ был как рост розничного кредитования, так и помощь заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за COVID-19. Банк предоставил своим клиентам в Самарской области кредитные каникулы в объеме около 5 млрд рублей, и благодаря вовремя оказанной поддержке граждане смогли не допустить серьезной просрочки и вернулись в график платежей. Всего за январь–декабрь прошлого года банк предоставил жителям региона свыше 38 тысяч кредитов на сумму 32,5 млрд рублей, что по объему на 15% превышает результат прошлого года. «В прошлом году мы отмечаем рекордный уровень ипотечных продаж. Рост по сравнению с прошлым годом достиг 29%», — подчеркнул Папков. Он также добавил, что спрос на ипотеку стимулировала пониженная ключевая ставка ЦБ РФ и государственная программа льготного ипотечного кредитования под 6,1%.

Помимо основной сферы деятельности ВТБ принимает участие в проектах социальной и образовательной направленностей. Банк первым присоединился к проекту «Карта жителя Самарской области» и уже выпустил первые специальные банковские карты для самарцев, позволяющие оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки магазинов-партнеров. Сейчас проект на стадии пилотной эксплуатации, которая должна завершиться в середине года.

ВТБ активно сотрудничает с вузами Самарской области в рамках подготовки студентов по самым востребованным и современным банковским профессиям. В прошлом году банк выпустил второй набор проекта «Школа управления рисками ВТБ». Данная образовательная программа разработана ВТБ совместно с Высшей школой экономики для студентов и выпускников с хорошей финансовой и математической подготовкой, желающих начать карьеру в сфере управления рисками. Лучшие студенты по результатам отбора получают предложение о трудоустройстве.