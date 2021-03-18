Новогоднюю елку в Юбилейном парке Ярославля уберут 19 марта

В Ленинском районе Ярославля в Юбилейном парке до сих пор стоит украшенная новогодняя елка. Фотографию елки с горящей гирляндой разместили сегодня жители ярославля в социальной сети «Вконтакте» в группе «Ярославль LIVE».

«Но все-таки интересно, до какого числа запланировала Ленинская администрация продлить новогодний праздник всему району. Не пора ли убрать елку? Новый год - круглый год?!»,— написал автор поста в соцсети.

В пресс-службе мэрии Ярославля прокомментировали сообщение о наряженной новогодней елке в городском парке.

«По информации городских парков, завтра елку уберут»,— сообщили в пресс-службе, не уточнив, почему новогодняя елка простояла до середины марта.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в этом году в Ярославле в рамках проекта «Решаем вместе» будет благоустроена территория Юбилейного парка. Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что в парке, в частности, будут установлены многофункциональные спортивно-игровые комплексы с благоустройством прилегающей территории. Глава города продемонстрировал на своей странице в соцсети эскизы благоустройства парка.

Дарья Сабаева