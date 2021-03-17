Мэр Ярославля показал эскизы благоустройства Юбилейного парка

В этом году в Ярославле в рамках проекта «Решаем вместе» будет благоустроена территория Юбилейного парка, сообщил на своей странице в соцсети мэр Ярославля Владимир Волков. Глава города отметил, что благоустройство будет реализовано в рамках нового направления проекта «Приоритетные проекты».

По словам мэра, в Юбилейном парке будут установлены многофункциональные спортивно-игровые комплексы с благоустройством прилегающей территории. Ярославские архитекторы уже представили эскизный проект благоустройства Юбилейного парка.

«Здесь разместятся спортивные площадки для различных возрастных групп, по периметру парка будут созданы прогулочные дорожки, так называемые тропы здоровья, вело- и беговые дорожки. Смотрим эскизы»,— написал господин Волков.

Кроме Юбилейного парка, в этом году в Ярославле запланировано благоустройство территорий Тверицкой набережной и парка «Озерная гривка» в Заволжском районе города. По условиям проекта, территории для благоустройства выбирали сами жители.

О том, как проходило голосование в рамках проекта «Решаем вместе» по Тверицкой набережной и «Озерной гривке», в материале “Ъ-Ярославль” — «Парковое дерби».

Дарья Сабаева