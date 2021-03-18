Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о хищении 1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Скандинавия»

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении денежных средств дольщиков ЖК «Скандинавия» в Озерках. Обвиняемой стала 66-летняя топ-менеджер компании-застройщика.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Как считает следствие, в период с 2012 по 2017 годы обвиняемая под предлогом строительства двух домов в ЖК «Скандинавия» незаконно завладела средствами минимум 118 дольщиков на сумму 976 млн рублей и средствами неназванного коммерческого банка на сумму 37 млн рублей. Кроме того, она обвиняется в присвоении еще 25 млн рублей под видом договора займа.

Уголовное дело готовится к передаче в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. В отношении соучастников обвиняемой уголовное дело выделено в отдельное производство, один из фигурантов объявлен в международный розыск.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об обвинительном заключении по делу о хищении у 113 пайщиков кредитного кооператива более 44 млн рублей.