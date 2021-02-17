Перед судом предстанут руководители потребительского кооператива, похитившие 44 млн рублей пайщиков

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении у 113 пайщиков кредитного кооператива более 44 млн рублей. Дело будет направлено на рассмотрение в Куйбышевский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, в период с с августа 2011 года по май 2014 года обвиняемые заключили с гражданами договоры передачи средств в кредитный потребительский кооператив «Союз Финансовых инициатив» на срок до одного года. При этом злоумышленники обещали выплатить прибыль в размере от 2,3 до 3,8 процентов годовых. Деньги 113 пайщиков в размере более 44 млн рублей были похищены.