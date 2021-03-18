В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту гибели врача из-за ненадлежащего оказания медпомощи

Следственное управление СКР по Ульяновской области после проведения предварительной проверки поступившего заявления возбудило уголовное дело по факту смерти известного в регионе детского хирурга Михаила Четина вследствие ненадлежащей медпомощи (ч. 2 ст. 109 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Официальных сообщений на сайте ведомства об этом не было, однако в СУ СКР “Ъ” подтвердили эту информацию, отметив, что «пока ни обвиняемых, ни подозреваемых нет, изучается документация, назначено большое количество экспертиз».

Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области Михаил Четин, детский хирург и эндоскопист частной клиники «Нева», почувствовал себя плохо 9 февраля во время приема пациентов. Там же, в клинике, ему была сделана кардиограмма, показавшая инфаркт, после чего вызванная бригада скорой помощи доставила его в сосудистый центр «Радуга» (подразделение Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска), но там по какой-то причине ему сделали компьютерную томографию, которая показала 60% поражения легких, и направили в Центральную городскую клиническую больницу (ЦГКБ, в настоящее время — ковидный госпиталь), которая находится на другом конце города (это было в час пик, в то время как даже без пробок на дорогу потратится около 40 минут), хотя в этом же здании, радом с «Радугой», находится Центр кардиохирургии группы компаний «Альянс-клиник», осуществляющей медпомощь в рамках ОМС. В ЦГКБ, подтвердив инфаркт миокарда, сразу же приступили к операции, но уже не успели спасти своего коллегу.

После того как информация о смерти врача появилась в соцсетях, губернатор региона Сергей Морозов поручил региональному минздраву провести служебную проверку. Минздрав проверку провел, но ее результаты нигде не публиковал. По информации, полученной “Ъ” от дочери врача Полины Четиной, ей минздрав ответил, что выявлены нарушения со стороны врача-кардиолога, однако не указал, какие конкретно. Полина Четина (она сама — врач-неонатолог), обратившаяся с заявлением в следственные органы, пояснила “Ъ”, что в реальности COVID-19 у ее отца на момент заболевания не было, он его перенес в ноябре 2020 года, поражение легких лишь показывало, что организм еще не полностью восстановился. Она уверена, что, если бы не было бессмысленных потерь времени, ее отец был бы жив. О своих претензиях к коллегам по системе здравоохранения она сообщила в соцсети на странице своего отца.

Сергей Титов, Ульяновск