В Тольятти суд отправил женщину в колонию за истязание дочери

Жительница Тольятти признана виновной в истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Она приговорена к трем годам семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в четверг сообщает СУ СК по Самарской области.

«В период с октября 2018 по июнь 2019 года злоумышленница ненадлежащим образом осуществляла свои родительские обязанности по отношению к своей дочери, 2016 года рождения, систематически наносила ей телесные повреждения, причиняя физическую боль и психические страдания»,– говорится в сообщении.

Прокуратура запрашивала для обвиняемой наказание в виде четырех лет и семи месяцев колонии. Ранее отец ребенка был осужден за его убийство с особой жестокостью (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и истязание (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Суд отправил его на 19 лет в исправительную колонию строгого режима.

Георгий Портнов