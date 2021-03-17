Прокуратура попросила отправить в колонию жительницу Тольятти, обвиняемую в истязании дочери

Представитель прокуратуры на прениях в суде запросил реальное лишение свободы для жительницы Тольятти, которая обвиняется в неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ) и истязании своего ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Процесс проходит в суде Автозаводского района Тольятти. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, гособвинитель попросил суд отправить женщину в колонию общего режима на четыре года и семь месяцев. Приговор по этому делу суд вынесет в четверг.

Ранее за истязание и убийство двухлетней девочки был осужден ее отчим. Ему было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и года ограничения свободы. Правоохранители выяснили, что ребенок погиб в июне 2019 года после девяти месяцев истязаний.

Георгий Портнов