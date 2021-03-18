В Петербурге готовят первую в России интерактивную карту благоустройства

В четверг 18 марта в Петербурге стартовал проект «Открытый Петербург», преследующий цель повышения уровня жизни горожан. В его рамках ученые из РАНХиГС создадут интерактивную карту благоустройства районов города, аналогов которой в стране на данный момент нет.

Об этом сообщила пресс-служба РАНХиГС. В рамках работы над картой аналитики университета соберут данные с помощью исследования медиа, опросов фокус-групп и полевых исследований, в частности социального картографирования. На основе результатов будут вычислены общие показатели доступности среды и комфортности каждого района Петербурга, которые будут представлены в формате интерактивной онлайн-карты. Также на ней будут отражены проблемные точки и реализованные администрацией или местными жителями проекты.

После запуска карта будет доступна на портале открытыйпетербург.рф

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