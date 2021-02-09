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В Смольном рассказали о результатах российско-японского проекта «Умный город»

На совместном заседании рабочей группы по вопросам городской среды были подведены промежуточные итоги проекта «Умный город», который реализуется в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В заседании приняли участие представители Минстроя и Минприроды России, правительств Санкт-Петербурга, Приморского края, Воронежской области и Якутии. Сопредседателями были замминистра строительства Максим Егоров и заместители министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Масафуми Номура. Во встрече также принимали участие представители министерств и компаний Японии.

В рамках встречи представители петербургской части рабочей группы рассказали, как в городе готовятся реализовать систему «умных светофоров». Совместно с японской компанией «Кесан Электрик» подготовлен план мероприятий, а также определен тестовый участок работы первых светофоров «умного» типа — перекрестки на улице Кубинская.

Также обсуждалась возможность применения японских технологий по ремонту дорог. По итогам встречи было решено, что японские материалы будут протестированы дорожной лабораторией «Центра комплексного благоустройства».

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