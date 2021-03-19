Прокатная десятка

18 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых боевик Ильи Найшуллера «Никто», триллер «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Никто
Прокатная компания Universal Pictures: «Размеренная жизнь заботливого мужа и любящего отца рушится в одночасье, когда на его дом совершается вооруженное нападение. Теперь им движет беспощадная месть, на пути которой он встретится лицом к лицу со своим темным прошлым. Не стоит его недооценивать, ведь иногда зверь прячется внутри самого обычного с виду человека».
Пальма
Прокатная компания «Централ Партнершип»: «1977 год. Игорь Польский улетает за границу и вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе: по недоразумению у собаки нет медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту и изо дня в день встречает самолеты в надежде, что на борту вернулся хозяин. Но время идет…»
Игры шпионов
Прокатная компания «Белые ночи»: «Во время холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ Генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого…»
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
Прокатная компания Sony Pictures: «Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме».
Оборотень
Прокатная компания MEGOGO Distribution: «Ужас охватывает небольшой городок: жестоко растерзанные трупы появляются в каждую полную луну. Потрепанный жизнью офицер Маршал берется за расследование, даже не подозревая, что оно пошатнет его представление о добре и зле».
Земля кочевников
Кинокритик Михаил Трофименков: «Кажется, мы все это видели, и видели не раз, в экранных кошмарах. Мир поразила катастрофа: то ли бомба рванула, то ли свет за неуплату коммунальных платежей отключили. В любом случае с городской цивилизацией покончено навсегда. От нее остались утлые придорожные оазисы, где выжившие могут разжиться бензином, поболтать, перекусить и двинуться дальше. Ведь в мире после катастрофы люди лишились главного — своих домов — и обречены вести жизнь кочевников на колесах, пребывать в непрестанном движении, греться у костров»
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Внутренняя Америка» и «Неволя к перемене мест»
День курка
Прокатная компания «Вольга»: «У бывшего агента спецназа Роя в глазах рябит от перестрелок и взрывов. Его убивали уже сотню раз, но каждый раз он просыпается тем же утром из-за дурацкой петли времени. Кому пришло в голову провернуть с ним такое, а, главное, зачем? Каждый день его теперь напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней, но чтобы ее остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса…»
Трафик
Прокатная компания MEGOGO Distribution: «Торговец наркотиками на границе Канады, мать, вынужденная взяться за оружие, чтобы спасти сына, и профессор университета, раскрывший правду о влиянии правительства на фармацевтические компании,— все линии тонко сплетаются воедино и повествуют о многогранном расследовании "опиоидного кризиса" — феномене, от которого пострадали тысячи людей»
Райя и последний дракон
Кинокритик Юлия Шагельман: «История об отважной девице, которая должна собрать по кусочкам таинственный древний артефакт, сразиться с чудовищами и спасти мир, также смело черпает детали, образы и сюжетные ходы из архива примерно всех когда-либо снятых приключенческих фильмов: от "Индианы Джонса" и "Лары Крофт" до "Властелина колец" и "Черной Пантеры". Костюмы населяющих мир "Райи" пяти народов и облик поселений, где они живут, несмотря на географию, очень напоминают африканские племена из марвеловского комиксоида — хотя, казалось бы, вот где открывается простор для оригинальности и точных этнографических деталей. Все это соединено вместе с помощью действительно впечатляющей анимации»
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Девичья рептилия»
Пара из будущего
Прокатная компания «Централ Партнершип»: «Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака — очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь»