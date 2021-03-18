Год проверки на прочность Несмотря на пандемию COVID-19 в 2020 году ВТБ в Белгородской области нарастил объемы бизнеса

По итогам года объем привлеченных средств физлиц и компаний региона увеличился на 30%, до 83,8 млрд руб. Совокупный кредитный портфель на 1 января составил 46,8 млрд руб. Как отметил на пресс-конференции управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев, банк показал динамику роста выше рыночной.

Кредитный портфель в корпоративном сегменте в итоге года зафиксирован на уровне 21,6 млрд руб. Кредитование среднего и малого бизнеса выросло на 7% и составило на 1 января 16 млрд руб. Основную его долю занимают представители пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговые компании.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов достиг 22,4 млрд руб., увеличившись на 13%. Две трети от этой суммы – 15,5 млрд руб. составляет доля клиентов СМБ, с приростом за год – 8%, ещё 6,9 млрд – средства компаний крупного бизнеса (+28%).

По мнению Виктора Кривошеева, рост портфеля в корпоративном сегменте во многом обусловлен государственными мерами поддержки бизнеса, в реализации которых активно участвует ВТБ в Белгородской области, и новыми инструментами, предложенными банком для минимизации расходов предприятий.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сложный период нам было важно поддержать клиентов – как местный бизнес, так и жителей региона. Мы в числе первых подключились ко всем программам господдержки, а также запустили ряд собственных», – подчеркнул руководитель белгородского офиса ВТБ.

В результате в сложный период белгородский ВТБ реструктуризовал задолженности по кредитам 3 тысячам белгородцев на полтора миллиарда рублей. В рамках госпрограмм поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей региональное подразделение банка выдало предпринимателям Белгородчины на восстановление бизнеса и выплату заработанной платы около 760 миллионов рублей.

Понятно, что в регионе, преимущественно ориентированном на развитие АПК, одним из наиболее востребованных оказалось льготное финансирование в рамках программы Министерства сельского хозяйства: портфель достиг 11,8 млрд руб. Портфель в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития составил 287 млн руб.

«Прошедший год показал рост интереса предпринимателей региона к унифицированной линейке расчетно-кассового обслуживания от ВТБ, - отметил руководитель регионального офиса. - В этом продукте нам удалось учесть большинство потребностей предпринимателей, делающих свои первые шаги на рынке, и предложить им целый комплекс инструментов для эффективного развития бизнеса на любом жизненном цикле компании. Кроме того, бизнес все чаще выбирает для обслуживания, защиты собственных интересов и капиталов надежные банки с государственным участием».

По итогам 2020 года число представителей среднего и малого бизнеса, пользующихся услугами РКО ВТБ в Белгородской области, увеличилось на 68% и достигло 4,8 тысяч. Большой популярностью среди новых клиентов банка пользовался пакет услуг «На старте», который был разработан ВТБ с целью поддержки среднего и малого бизнеса.

Спикер пресс-конференции рассказал также, что в минувшем году ВТБ запустил новые цифровые и небанковские сервисы для бизнеса, среди которых онлайн-бухгалтерия Цифра (Cifra). Ею воспользовались порядка 300 представителей СМБ региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Существенно облегчена процедура открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей. Это можно сделать в офисе ВТБ за 20 минут. Для торгово-сервисных предприятий банк представил устройство «ВТБ-касса», сочетающее в себе функции онлайн-кассы и POS-эквайринга.

Для большего удобства предпринимательского сообщества обновлен информационно-обучающий портал ВТБ «Ближе к делу», созданный специально для поддержки предпринимателей и руководителей бизнеса. На портале можно бесплатно пройти обучение в режиме онлайн-формата у профессионалов рынка, ознакомиться со статьями экспертов о принципах формирования бизнес-процессов, получить свободный доступ к электронной библиотеке. На портале уже прошли обучение порядка 1150 предпринимателей Белгородской области.

В 2020 году ВТБ запустил новые онлайн-сервисы, упростил многие операционные процессы, а также реализовал возможность дистанционного решения многих задач. В частности, «ВТБ Бизнес QR» - для приема платежей от физических лиц через Систему быстрых платежей, а также мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite для дистанционного обслуживания предпринимателей.

Информативны с точки зрения «самочувствия» населения региона в условиях пандемического года и цифры розничного сегмента ВТБ в Белгородской области, приведенные на пресс-конференции. По итогам 2020 года розничный кредитный портфель составил 25,2 млрд руб. (+ 20% с начала года). Портфель ипотеки достиг 8,8 млрд руб., увеличившись за 12 месяцев на 50%. Кредиты наличными выросли на 9%, до 14,1 млрд руб.

Портфель привлеченных физлиц на 1 января достиг 61,4 млрд руб., прирост за 12 месяцев составил 37%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отдельно Виктор Кривошеев обратил внимание на рост портфеля инвестпродуктов: за год он увеличился на 77%, до 14,4 млрд руб. По мнению спикера, эта тенденция сложилась под влиянием снижения ставок по депозитам, желании клиентов использовать более доходные инструменты инвестиционных вложений и упростившегося доступа к акциям на Московской и Петербургской фондовых биржах. Как показывает аналитика банка, сегодня в приоритете у клиентов государственные и корпоративные облигации, которые дают относительно более высокую доходность при меньшем риске.

Драйвером роста розничного сегмента в портфеле ВТБ стала ипотека на фоне исторически низких ставок. Согласно данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке в России составила в прошлом году чуть выше 7%, снизившись на 3% по сравнению с предыдущим годом. Такая динамика объясняется снижением ключевой ставки, а также влиянием программы льготной ипотеки. Покупка жилья в России с помощью ипотеки стала доступна как никогда прежде.

ВТБ в 2020 году несколько раз снижал ставки по ипотеке. Сейчас ипотеку в ВТБ на жилье на вторичном рынке можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в новостройках – под 6,1% годовых по госпрограмме.

Также продолжает действовать льготная ипотека для семей, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок — они могут оформить или рефинансировать ипотеку под 5% годовых.

Виктор Кривошеев считает, что на региональном рынке ипотеки есть потенциал для дальнейшего развития на фоне привлекательных ставок, выгодной госпрограммы, совместных предложений банков и застройщиков, а также развития цифровых сервисов и популяризации онлайн-ипотеки.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его прогнозам в розничном сегменте при условии сохранения текущего уровня ставок в 2021 году можно ожидать развития существующих тенденций. Спрос будет стимулировать дальнейшее совершенствование цифровых сервисов, упрощение и ускорение самого процесса оформления займов.

В сегменте малого и среднего бизнеса главными задачами для большинства компаний станут восстановление от последствий пандемии и реализация бизнес-показателей на 2021 год. Востребованными останутся льготные инструменты.

Банк ВТБ (ПАО)