Группа ММК: лидерство в сегменте проката с покрытием и фокус на клиента

В 2020 году Группа ММК сохранила позиции крупнейшего поставщика оцинкованного проката и металлопроката с покрытием на российский рынок. Ключевое значение компания придает развитию клиентоориентированности и цифровых сервисов.



Об этом рассказал начальник коммерческого управления ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (входит в Группу ПАО «ММК») Сергей Егоров, выступая на открывшейся в Москве 16-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления».

По его словам, рынки оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в 2020 году столкнулись с ситуацией высокой неопределенности и волатильности. При этом после ощутимого спада, по мере выхода из локдауна спрос начал восстанавливаться быстрыми темпами и по итогам года эти рынки даже показали прирост, основным драйвером которого стало увеличение потребления со стороны строительства. Одна из основных рыночных тенденций в данном сегменте – продолжение процесса импортозамещения.

Группа ММК – крупнейший в России поставщик оцинкованного проката. В 2020 году компанией было реализовано 1,2 млн т оцинкованного проката (около 30% от общего объёма потребления в стране). Основным направлением реализации по-прежнему остается внутренний рынок, а ключевыми отраслями потребления традиционно являются строительство, металлоторговля и СМЦ, а также автомобилестроение.

В 2020 году Группа ММК также реализовала 536 тыс. тонн окрашенного проката на рынке России и СНГ, из которых 491 тыс. тонн пришлась на внутренний рынок. Компания является крупнейшим поставщиком данной продукции. В основном прокат с полимерным покрытием профилируется и используется в качестве подката для производства металлочерепицы, профнастила и сэндвич-панелей.

Особенно быстро растут продажи импортозамещающего проката типа PrinTech с декоративным полимерным покрытием, часто имитирующим натуральные материалы. Объемы продаж Группы ММК такой продукции, выпускаемой на мощностях ММК-ЛМЗ под собственным брендом SteelArt, с 2017 года выросли почти в три раза и в 2020 году превысили 20 тыс. тонн.

Развитие клиентоориентированности для ММК – один из ключевых элементов повышения конкурентоспособности. Поэтому помимо улучшения качества и расширения ассортимента компания уделяет большое внимание поставке продукции в точно оговоренные сроки, а также повышению удобства для клиента. Работая в этом направлении, в настоящее время ММК создает современный и удобный маркетплейс для продаж продукции Группы на рынке РФ. Среди преимуществ нового маркетплейса:

Выход на конечного потребителя;

Покупка на площадке продукции Группы ММК и партнеров;

Получение информации по заказам в любое время суток;

Возможность реализации малотоннажных заказов и заказов с большим набором разных товарных позиций Группы ММК и партнеров;

Сервисы по доставке продукции и кредитованию;

Простые и понятные процедуры: от размещения заказа до решения вопросов по качеству продукции.

Участниками проходящей 18-19 марта 2021 года 16-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления» стали руководители и специалисты комбинатов и предприятий-производителей сталей с покрытиями, металлоторговых компаний и СМЦ, занимающихся переработкой и поставками изделий из оцинкованного и окрашенного проката; поставщики оборудования, потребители данной продукции, представители смежных отраслей. В числе ключевых тем обсуждения – баланс производства и потребления проката с покрытиями; ценовая и сбытовая политика производителей оцинкованной и окрашенной стали; новые инвестиционные проекты, а также импорт и экспорт на российском рынке оцинкованных и окрашенных сталей.