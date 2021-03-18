В Татарстане приняли закон о многодневном голосовании

Госсовет Татарстана в третьем чтении принял изменения в Избирательный кодекс республики, которыми закрепляется практика многодневного голосования в регионе — выборы могут проходить в течение трех дней. Также в законе возможность волеизъявления граждан вне помещений для голосования, в том числе во дворах.

Новой редакцией кодекса также предусмотрен запрет на присутствие на выборах наблюдателей из других регионов. Ранее против этих изменений выступила фракция КПРФ, но ее предложения были отклонены на прошлом заседании Госсовета.

Напомним, впервые многодневный формат был применен во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Тогда досрочно голосовали шесть дней — с 25 июня. Трехдневное голосование также было введено на сентябрьских выборах, когда в республике избирали президента и депутатов муниципальных образований.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"