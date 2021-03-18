Бюджетный комитет рекомендовал отложить льготы для свинокомплексов RBPI

Комитет законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам рекомендовал отложить на месяц заключение соглашения между региональным правительством и структурами Russia Baltic Pork Invest (RBPI) о предоставлении компании преференций на строительство двух свинокомплексов.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, инвестор вложит 9,6 млрд руб. в две свинофермы в Сергачском и Вачском районах, которые будут производить около 40 тыс. тонн мяса в год. Аналогичные комплексы уже работают в Вадском и Большемурашкинском районах. Компания рассчитывает получить льготы по налогу на имущество на 298,6 млн руб. до 2027 года. Бюджетный эффект, согласно расчетам минэкономразвития области, составит 39,4 млн руб., НДФЛ – 44,2 млн руб. Накануне во вторник проект поддержал комитет регионального парламента по экологии.

Бюджетный комитет напротив, раскритиковал соглашение. Как указал его председатель Александр Шаронов, документ не фиксирует обязательства инвестора ежегодно индексировать заработную плату фермерам, чтобы их доходы соответствовали средним по отрасли. Господин Шаронов назвал соглашение «договором о намерениях» в этой части и перешел к вопросам экологии этого производства, поинтересовавшись у министра Игоря Норенкова о перспективах строительства очистных сооружений. Тот ответил, что в Вадском районе, где местные жители жалуются на сильный запах навоза, очистные сооружения будут спроектированы и построены за счет районного бюджета, а не инвестора. «Нужно понимать, сколько дополнительных расходов понесет область. И бюджетный эффект может оказаться совсем другим», — отметил председатель комитета.

Министр Игорь Норенков сообщил, что компания использует технологии внутрипочвенного внесения органического удобрения с одновременной запашкой, которая снизит запах. На это депутаты заметили, что свинокомплексы производят отходы первого класса опасности, и ни у одного из них нет государственной экологической экспертизы. Они заявили, что в Европе запрещено строить свинокомплексы более чем на 30 тыс. голов из-за высокой вредности отходов. В итоге правительство попросили пересчитать экономический эффект преференций и проработать экологические вопросы проекта. Законодательное собрание рассмотрит соглашение 25 марта.

Роман Рыскаль