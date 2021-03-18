ПФР пересчитает пособия

Минтруд проведет пилотный проект в семи регионах, где назначение и выплата ряда пособий будут переведены от региональных органов соцзащиты в Пенсионный фонд. По мнению ведомства, это позволит оптимизировать процесс предоставления выплат как для их получателей, так и для регионов.

Минтруд передаст функции по назначению и начислению ряда социальных выплат и услуг от региональных властей Пенсионному фонду. Ведомство опубликовало проект постановления о проведении соответствующего пилотного проекта на портале regulation.gov.ru.

Как следует из документа, ведомство предлагает передать отдельные полномочия по начислению мер социальной поддержки с регионального уровня в ПФР в семи регионах.

В их число войдут республики Калмыкия, Коми, Алтайский край, Астраханская, Калужская, Орловская и Тамбовская области. В ведение отделений Пенсионного фонда в этих регионах перейдут 11 видов мер социальной поддержки. Это ежемесячные пособия ветеранам труда, на оплату проезда, жилого помещения и коммунальных услуг, абонентской платы, выплаты на детей до 18 лет в многодетной семье, на третьих детей до трех лет, на первого ребенка от полутора до трех лет, на детей-инвалидов до 18 лет.

Также региональные отделения ПФР будут выдавать сертификаты на региональный материнский капитал и помогать управлять аналогичной выплатой в рамках федеральной программы.

Как отмечает Минтруд в пояснительной записке, эксперимент, с одной стороны, позволит облегчить россиянам получение мер социальной поддержки, а с другой — снизит нагрузку на региональные органы соцзащиты.

Анастасия Мануйлова