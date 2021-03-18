Ирина Доценко: «Балтийский лизинг» увеличил свою долю на рынке Оренбургской области на 60%

Ушедший 2020 год стал для многих компаний проверкой на прочность. В Оренбургской области наиболее уязвимым в условиях пандемии оказался сегмент малого и среднего бизнеса, которому пришлось столкнуться с серьезными ограничениями своей работы. По информации правительства Оренбурга, по итогам 2020 года число представителей МСБ в регионе сократилось на 20%.

Сегодня большинство финансовых организаций, которые смогли сохранить свою эффективность и устойчивость на рынке, продолжают запускать проекты, направленные на поддержку бизнеса и реабилитацию экономики региона. Об основных способах такой поддержки, специфике сотрудничества с компаниями МСБ в кризис и показателях работы в 2020 году рассказала директор филиала ООО «Балтийский лизинг» в Оренбурге Ирина Доценко.



Драйвер не для всех

По словам Ирины Доценко, 2020 год внес серьезные коррективы абсолютно во все сферы жизни, пандемия затронула работу многих компаний. Однако не на всех участников рынка коронакризис оказал одинаковое влияние.

«Пандемия стала настоящим испытанием для российских предпринимателей. Однако современные и своевременные решения позволили некоторым компаниям использовать ситуацию как драйвер роста. Если говорить о показателях «Балтийского лизинга», то, несмотря на особенности экономической ситуации, по итогам 2020 года объем нового бизнеса компании (стоимость имущества без НДС) превысил 65,19 млрд рублей, это на 20,8% больше, чем в 2019 году. Наш филиал в Оренбурге также улучшил свои показатели: так, клиентская база приросла на 40%», — говорит Ирина Доценко.

Фокус на клиента

Директор оренбургского филиала уточняет, что такого результата, в том числе, удалось достичь благодаря клиентоориентированности компании.

«Клиентоориентированность — один из основных принципов партнерства «Балтийского лизинга».

Работая с каждым бизнес-проектом, менеджеры компании индивидуально подбирают оптимальные условия для клиента, исходя из задач предпринимателя, его целей, наличия ресурсов и прочих составляющих. Клиенты и партнеры ценят наш подход и качество обслуживания. Это доказывает статистика компании — около 65% портфеля «Балтийского лизинга» формируется из повторных сделок»,— говорит руководитель филиала.

По словам Ирины Доценко, весной прошлого года органами власти на федеральном и региональном уровнях был разработан комплекс антикризисных мер поддержки субъектов МСБ. Кроме того, действовали различные программы Минпромторга РФ.

Программы Министерства промышленности и торговли РФ оказали существенную поддержку как отечественным производителям, так и потребителям. По итогам прошлого года клиенты «Балтийского лизинга» сэкономили благодаря господдержке порядка 900 млн рублей. За время действия программ субсидирования колесной и специальной техники, а также стартовавшей в 2020 году новой госпрограммы «Доступная аренда», клиентам компании было передано 2824 единицы транспортных средств. Общая стоимость имущества составила 7,93 млрд рублей.

В этом году по программе субсидирования колесной техники Министерства промышленности и торговли РФ были аккредитованы всего 15 лизинговых компаний, в их число вошел «Балтийский лизинг». В соответствии с ее условиями, клиенты, приобретающие автотранспорт, могут получить скидку в размере до 10% от стоимости автомобиля при оплате первоначального взноса по заключенному договору лизинга.

«Мы отмечаем востребованность программ господдержки среди клиентов и продолжаем в них активно участвовать как провайдер. Кроме этого, компания непрерывно работает над созданием своих продуктов. Например, сейчас мы продвигаем направление дополнительных услуг. Таким образом, договор финансового лизинга постепенно превращается в полносервисный продукт, когда клиент получает не только необходимое имущество, но и дополнительные опции: от регистрации и страхования до транспортировки предмета лизинга»,— отметила Доценко.

Решения для роста

Сейчас для клиентов действует порядка 40 специальных предложений на финансирование любого имущества различных марок и моделей, представленных на российском рынке. Например, можно воспользоваться специальными программами на приобретение грузовиков КамАЗ или Isuzu. Доступны программы на строительную и дорожно-строительную технику New Holland и BOULDER. Также действует комплексное специальное предложение в сегменте автотранспорта, в рамках которого минимальный размер авансового платежа снижен на пять процентных пунктов. Условия спецпредложения распространяются на автомобили марок BMW, Lexus, Nissan, Skoda, Toyota, Volvo, Volkswagen (кроме модели Amarok) и Mercedes-Benz.

При этом есть и особые условия как для повторных клиентов, так и для новых: с начала марта 2021 года «Балтийский лизинг» упростил процесс оформления сделок для новых клиентов в рамках программы «Все входящие свои». Для них теперь доступны условия, аналогичные тем, что предлагают лизингополучателям, которые сотрудничают с компанией не первый год. Аванс по такой программе может быть снижен на 5%, также уменьшится и ежемесячный платеж. А в рамках программы «Привилегия для своих — просто, как аренда», которая была запущена к тридцатилетнему юбилею «Балтийского лизинга», повторные клиенты могут приобрести необходимое имущество с нулевым авансом.

«Нам удалось сохранить высокий темп и увеличить объемы, находясь при этом в очень динамичной и высококонкурентной рыночной среде. Объем лизингового портфеля нашего филиала в 2020 году продемонстрировал рост на 60% по сравнению с 2019 годом. Чаще всего клиенты оставляли заявки на приобретение грузового и легкового автотранспорта, спецтехнику и оборудование», — отметила Ирина Доценко.