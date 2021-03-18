YouTube будет предупреждать о нарушении авторских прав до публикации видео

Видеосервис YouTube объявил, что теперь пользователи смогут проверять свои видео на нарушение авторских прав до публикации. Новая функция под названием «Checks» поможет авторам в монетизации их роликов. Ранее пользователи получали уведомления о нарушениях или блокировке после публикации видео.

«Checks» будет подсказывать пользователям, нарушает ли их видео авторские права или правила размещения рекламы на сервисе. Таким образом, авторы смогут избежать ситуации, когда видео снимается либо не получает денег с рекламы из-за каких-либо несоответствий правилам YouTube. Контент будет проходить проверку с помощью собственной системы идентификации авторских прав компании, которая будет подсказывать авторам, как можно изменить ролик либо какую часть видео следует удалить, чтобы избежать нарушений YouTube.

Евгений Федуненко