Более 100 тыс. человек поддержали петицию о запрете сжигания мусора в России

Более 100 тыс. человек подписали петицию за отказ от мусоросжигания и предотвращение образования отходов, опубликованную на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Теперь инициативу рассмотрит экспертная группа при правительстве, отмечает Greenpeace.

«Реализуемая в настоящее время в России реформа по обращению с отходами зашла в тупик из-за нарушения законодательства на всех уровнях государственного управления»,— говорится в петиции. Авторы выступают против принятой в 2019 году нормы, которая приравнивает сжигание к переработке. Также они предлагают ввести штрафы от 1 млн до 2 млн руб. или арест до 15 суток для должностных лиц за нарушение приоритетов госполитики в области обращения с отходами. Кроме того, предлагается вывести из оборота некоторые неперерабатываемые товары.

Петицию создал Альянс против сжигания и за переработку отходов. В него входят: российское отделение Greenpeace, организация «Друзья Балтики», движение ЭКА, Центр экономии ресурсов, ассоциация «Раздельный сбор» и экоцентр «Дронт».

Ранее “Ъ” стало известно, что в Минпромторге под руководством заместителя главы ведомства Виктора Евтухова прошло совещание о дальнейшей судьбе крупнейшего инфраструктурного проекта в области обращения с отходами. Речь идет про строительство в РФ «дочкой» «Ростеха» «РТ-Инвест» 25 мусоросжигающих заводов и их сортировочной и логистической инфраструктуры общей стоимостью 1,3 трлн руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Бесплатно только свалки плодятся».