В Петербурге завершилась интеграция службы «122» и контактных центров городских поликлиник

Интеграция службы «122» и виртуальных контактных центров (ВКЦ) поликлиник Санкт-Петербурга завершена. Теперь заявки на визит врачей можно оставлять круглосуточно.

Об этом рассказал «Петербургский дневник». Последние работы по интеграции были завершены еще 15 марта. Отмечается, что по номеру 122 горожане также смогут записаться на прием врачей-специалистов и получить консультацию.

Интеграция службы «122» и ВКЦ была запущена по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова для решения проблемы с дозвоном в медучреждения города. Работы были выполнены силами «АТС Смольного».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что администрация Санкт-Петербурга работает над сервисом, который позволит в реальном времени отслеживать перемещение вызванной скорой помощи.