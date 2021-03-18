Магазинам Metro в Москве отправили угрозы об отравлении продуктов

Три торговых центра продуктового ритейлера Metro Cash & Carry в Москве получили на электронную почту письма с угрозами, сообщает Telegram-канал Mash. Анонимный отправитель потребовал перевести ему 5 млн руб. на криптокошелек, в противном случае он обещает отравить продукты в магазинах сети. Пресс-служба Metro сообщила, что во всех торговых и распределительных центрах усилен контроль.

По информации Mash, шантажист требовал перевести деньги до 12:00 сегодняшнего дня, 18 марта. Если этого не произойдет, он «нашприцует концентратом этиленгликоля фрукты, соки и молоко, добавит кристаллический крысиный яд в каши и детские смеси и повтыкает швейные иглы в ягоды и фрукты», следует из письма.

«Как крупный дистрибьютор продовольственных товаров, компания серьезно подходит к любым сообщениям, напрямую касающимся нашей деятельности. Metro заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, включая сотрудничество с компетентными органами. Metro усилила контроль во всех торговых и распределительных центрах»,— сообщил ритейлер (цитата по «РИА Новости»).