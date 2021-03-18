Волынец призвала не наказывать детей за поджог памятника в Заинске Детский омбудсмен считает, что с учениками необходимо проводить «системную работу» в школах

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает, что детей, подозреваемых в поджоге памятника Воину-освободителю в Заинске, «не нужно наказывать».

«Это дети младшего школьного возраста. Родители им не объяснили, что такое память, память героев. Здесь нужно бороться не со следствием, а с причиной»,— сказала она, выступая на сессии Госсовета республики. Госпожа Волынец добавила, что нужна «системная работа» с родителями и в школах.

Ранее МВД по Татарстану сообщило, что установлены подозреваемые в поджоге памятника. Ими оказались три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения. В отношении их родителей полицейские составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"