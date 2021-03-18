Расследование дела о поджоге матерью ребенка в Курской области проконтролирует центральный аппарат СКР

Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование курским управлением уголовного дела по признакам покушения на убийство малолетнего с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело возбуждено в отношении 31-летней женщины, которая после ссоры со своим восьмилетним ребенком облила его горючим материалом и подожгла. От полученных травм ребенок скончался.

По версии следствия, ссора произошла 15 марта в доме, где проживала семья, в хуторе Заречье Железногорского района. Женщина подожгла ребенка во дворе дома. После того как муж женщины сбил пламя, а его супруга вызвала скорую помощь, ребенка с термическими ожогами третьей степени доставили в районную больницу, а после — в областную. По данным администрации региона, ребенок скончался при транспортировке в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Помимо уголовного дела о покушении на убийство региональное управление СКР возбудило дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Проверка региональной прокуратуры показала, что семья, в которой помимо мальчика воспитывалась его старшая сестра, состоит на профилактическом учете. Однако, как считает ведомство, уполномоченные органы и образовательная организация не провели работу по раннему выявлению семьи, находящейся в «социально опасном положении», и защите прав несовершеннолетнего. Внесены представления главе администрации района, в территориальный отдел полиции и директору школы, в которой учился ребенок. Его мать задержана, решается вопрос о ее заключении под стражу.

Олег Мухин