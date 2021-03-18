В Краснодаре будут судить фальшивомонетчиков

В столице Кубани в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей 24 и 40 лет, обвиняемых в изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 186 УК РФ). Санкции инкриминируемой статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили в УМВД по Краснодару, один из обвиняемых, по данным следствия, получил от сообщника семь фальшивых пятитысячных купюр. Пять банкнот мужчина сбыл в торговых точках краевого центра. Сотрудники ОЭБ и ПК городского управления полиции задержали злоумышленника при сбыте очередной фальшивки в одном из магазинов города.

«По месту проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли 12 пятитысячных банкнот, которые, по результатам проведенной экспертизы, являются поддельными», - рассказали в УМВД по Краснодару.

На период предварительного следствия обвиняемые заключены под стражу.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в январе этого года в аэропорту Краснодара полицейские задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в приобретении и сбыте поддельных денег. Ранее в полицию поступило два заявления, в которых граждане сообщали, что через сайт объявлений продали мобильный телефон и ювелирные украшения. Покупатель расплатился купюрами номиналом по 5 тыс. руб. Однако позже выяснилось, что деньги фальшивые. Общая сумма ущерба составила более 300 тыс. руб.

Василий Хитрых