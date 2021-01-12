В аэропорту Краснодара задержали 19-летнего фальшивомонетчика

В аэропорту Краснодара полицейские задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в приобретении и сбыте поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В полицию поступило два заявления, в которых граждане сообщали, что через сайт объявлений продали мобильный телефон и ювелирные украшения молодому человеку. Он расплатился купюрами номиналом по 5 тыс. руб. Однако позже выяснилось, что деньги фальшивые. Общая сумма ущерба составила более 300 тыс. руб.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка совместно с коллегами из уголовного розыска и ОЭБ и ПК УМВД России по городу Краснодару установили личность и местонахождение подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что фальшивки парень приобрел в Интернете.

Молодому человеку грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в суд кубанской столицы направлено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте поддельных денег.

Наталья Решетняк