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Средний размер ипотеки в Краснодарском крае составил 2,36 млн рублей

На Кубани отмечается рост среднего размера выданных ипотечных кредитов. Так, по состоянию на февраль 2021 года этот показатель составил 2,36 млн руб., что на 10,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (2,13 млн руб.), сообщает НБКИ.

По величине среднего размера ипотечного кредита Краснодарский край занимает 18 место среди российских регионов. В первую пятерку рейтинга входят Москва (6,41 млн руб.), Московская область (4,67 млн руб.), Санкт-Петербург (3,87 млн руб.), Приморский край (3,36 млн руб.) и Ленинградская область (3,22 млн руб.).

В среднем по России в феврале этого года средний размер выданных кредитов под залог жилья достиг рекордных 2,92 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 14,6% (в феврале 2020 года – 2,55 млн руб.).

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, росту данного показателя, в первую очередь, способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки. «Снижение ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», - комментирует эксперт.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край не попал в число регионов, где может быть продлена программа льготной ипотеки. Это связано с тем, что на фоне восстановления строительного рынка в регионе был отмечен серьезный рост цен. Эксперты полагают, что прекращение господдержки ипотечного кредитования приведет к снижению сделок, и, как следствие, к кризису в строительной отрасли.

Подробнее читайте в материале “Ъ-Кубань” «Финиш льготной ипотеки»

Дмитрий Михеенко


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